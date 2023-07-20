Единственный в Ингушетии черешневый сад увеличил урожай на 50%

«Инвесторы — братья Галаевы — за 5 неполных лет смогли создать эффективное производство. К 2030 году они планируют увеличить площадь черешневых садов более чем в два раза — с 80 до 170 га», — отметил Глава.

Он напомнил, что на территории агропредприятия посажены лучшие сорта черешни, привезенные из Молдавии и Италии. Деревья дают самые сладкие и крупные плоды и пользуются высоким спросом.

«У предприятия есть хороший экономический потенциал. Будем постепенно увеличивать площади хозяйства, соответственно будет расти и урожайность. Также хорошие плоды черешни выращивают в крупнейшем садоводческом комплексе республики «Сад-Гигант Ингушетия», но там больше ориентированы на яблоки», — добавил Махмуд-Али Калиматов.

Напомним, сад «Алмавит Фрут» был заложен в 2018 году на 42 га. Предприятие планирует полностью закрыть потребности республиканского рынка.

Хозяйству была оказана государственная поддержка. Более 25 млн руб. были выделены для возмещения части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями. Также на развитие мелиорации дополнительно выделено более 3 млн руб. В 2022 году агропредприятие вдвое увеличило площадь сада — до 84 га.