Единый оператор появится в Ингушетии в сфере ЖКХ

«Утверждена программа устойчивого экономического развития предприятий энергетики и ЖКХ Ингушетии. В рамках её реализации для доведения тарифов до экономически обоснованного уровня создано ГУП «Единый оператор Республики Ингушетия в сфере водоснабжения и водоотведения» и утверждена программа консолидации водохозяйственного комплекса республики, согласно которой планируется поэтапно передать всё водопроводно-канализационное хозяйство единому оператору», — сказал Фаттахов.

По данным вице-премьера, проведены работы по инвентаризации и техническому обследованию водохозяйственного комплекса республики в муниципальных образованиях с составлением соответствующего реестра. Сформирован перечень имущества, передаваемого на первом этапе единому оператору.

Для создания единого оператора республике выделена разовая субсидия в размере 79,2 млн рублей на организационные мероприятия.

В настоящее время оператором заключены госконтракты на выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров в целях обеспечения непрерывности выполнения и организации мероприятий, необходимых для своевременного утверждения экономически обоснованного тарифа на водоснабжение и водоотведение к 1 апреля 2023 года. Речь идет о разработке схем водоснабжения и водоотведения, проектов зон санитарной охраны водозаборов подземных вод хозяйственно-питьевого назначения на очистные сооружения, выполнении кадастровых работ и др.

Вместе с тем для обеспечения единой информационно-социальной политики в Ингушетии, создания единых муниципальных баз информационных ресурсов по начислениям за ЖКУ, перехода к адресному субсидированию населения при оплате услуг и повышения их качества на базе действующего МФЦ открыт единый информационно-расчетный центр.

«Вместе с тем проблемной остается вопрос урегулирования разногласий с ФНС России по части возможности передачи в арендное пользование имущества водопроводно-канализационного хозяйства действующих водоканалов Единому оператору Ингушетии», — заявил Фаттахов.

По его словам, для установления тарифа оператору в краткосрочный период такое решение является оптимальным.

Однако данное решение не было поддержано УФНС России, которых не устроила оценочная стоимость арендной платы имущества водоканала.

Оценочная стоимость имущественного комплекса движимого и недвижимого имущества ГУП «Ингушрегионводоканал», определенная экспертной организацией, составила 310 млн рублей, а годовая арендная плата данного имущества — 5,58 млн, тем самым арендная плата в месяц получается 465 тыс. руб.

Сведения об оценочной стоимости арендной платы имущественного комплекса «Ингушрегионводоканал» переданы в УФНС для последующей проработки вопроса с ФНС России.

Ранее Фаттахов сообщал, что свыше 840 млн руб. вложат в реконструкцию ветхих водопроводов в Ингушетии до 2028 года.