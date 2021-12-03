«На нашем пути все еще остаются небольшие препятствия, но они носят исключительно бюрократический характер», — сказал Дмитриев в интервью газете La Nacion.

Минздрав России продолжает работу с ВОЗ. Инспекторы организации в декабре снова проверят площадки по производству вакцины. Во время первой такой проверки представители организации высказали ряд замечаний к одному из производителей. Но необходимые для регистрации препарата формальности преодолены, подчеркнул министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

В РФПИ напомнили, что в Сан-Марино проводился анализ эффективности «Спутника V». За пять месяцев были привиты свыше 18,6 тысячи граждан. С февраля по ноябрь 2021 года показатель госпитализаций лиц с Covid-19 составил всего 0,75 на тысячу человек. Это в два раза ниже, чем у любой другой вакцины.

В Венгрии тоже провели исследование, которое показало, что «Спутник V» в 98% случаев предотвращает тяжелое течение Covid-19. Это лучший показатель защиты по сравнению с четырьмя другими распространенными вакцинами, отмечает «РГ».