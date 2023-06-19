ЕГЭ по информатике и ИКТ в Ингушетии сдают 130 выпускников 

Выпускник Хамзат Оздоев считает информатику важным предметом в жизни каждого человека. «В настоящее время информатика стала не только одним из главных предметов в школе, но и важной частью жизни человечества. Именно поэтому считаю, что информатика поможет мне в приобретении нужной современной профессии. К итоговым испытаниям я готовился ни один год. Надеюсь сдать экзамен и показать достойный результат», — отметил он.

По словам члена ГЭК Мусы Мурзабекова, информационные технологии все глубже проникают в жизнь человека и определяет уровень его образованности.

«Уважаемые выпускники, вашу жизнь не перезагрузить и дефрагментацию не сделать. Пусть у вас система не зависнет в трудный и ответственный момент. Вам желаю в новой взрослой жизни, гигабайты счастья и новых перемен. Совершенствуйтесь», — напутствовал он участников ЕГЭ.

Во экзаменационных пунктах ведется видеонаблюдение в онлайн-режиме, используется технология печати контрольных измерительных материалов (КИМ) и сканирования бланков ответов непосредственно в аудиториях. Ход экзаменов контролируют представители Минобрнауки Ингушетии, федеральные общественные наблюдатели и члены государственной экзаменационной комиссии.

Напомним, основной период ЕГЭ — 2023 проходит в этом году с 26 мая по 1 июля. 20 июня состоится второй день сдачи экзаменов по информатике и ИКТ, в этом году ЕГЭ по данной дисциплине проходит в два дня.

Отметим, что министерстве образования и науки республики работает телефон «горячей линии» по вопросам ЕГЭ: 8 (8732) 22-25-73.