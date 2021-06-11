ЕГЭ по истории и физике в Ингушетии проходит в семи экзаменационных пунктах

«На экзаменационных пунктах атмосфера весьма спокойна, дети не волнуются, аккуратно пишут свои работы. Перед входом в экзаменационные пункт учащиеся прошли бесконтактную термометрию и обработку рук антисептиками», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все пункты оборудованы пунктами видеонаблюдения и металлодетекторами.

«Дополнительно ко всему этому ход экзамена контролируют сотрудники Роспотребнадзора и Минобрнауки, а также члены ГЭК и общественные наблюдатели», — добавили в пресс-службе.

Отметим, что результаты экзаменов выпускники смогут узнать не позднее 28 июня 2021 года.