ЕГЭ по истории и физике в Ингушетии проходит в семи экзаменационных пунктах
В Ингушетии ЕГЭ по истории и физике в эти дни выпускники пишут в семи экзаменационных пунктах, всего на сдачу экзамена по истории заявлено 740 человек, по физике — 301, сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.
«На экзаменационных пунктах атмосфера весьма спокойна, дети не волнуются, аккуратно пишут свои работы. Перед входом в экзаменационные пункт учащиеся прошли бесконтактную термометрию и обработку рук антисептиками», — говорится в сообщении.
Отмечается, что все пункты оборудованы пунктами видеонаблюдения и металлодетекторами.
«Дополнительно ко всему этому ход экзамена контролируют сотрудники Роспотребнадзора и Минобрнауки, а также члены ГЭК и общественные наблюдатели», — добавили в пресс-службе.
Отметим, что результаты экзаменов выпускники смогут узнать не позднее 28 июня 2021 года.