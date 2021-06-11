ЕГЭ

ЕГЭ по истории и физике в Ингушетии проходит в семи экзаменационных пунктах

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В Ингушетии ЕГЭ по истории и физике в эти дни выпускники пишут в семи экзаменационных пунктах, всего на сдачу экзамена по истории заявлено 740 человек, по физике — 301, сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

«На экзаменационных пунктах атмосфера весьма спокойна, дети не волнуются, аккуратно пишут свои работы. Перед входом в экзаменационные пункт учащиеся прошли бесконтактную термометрию и обработку рук антисептиками», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все пункты оборудованы пунктами видеонаблюдения и металлодетекторами.

«Дополнительно ко всему этому ход экзамена контролируют сотрудники Роспотребнадзора и Минобрнауки, а также члены ГЭК и общественные наблюдатели», — добавили в пресс-службе.

Отметим, что результаты экзаменов выпускники смогут узнать не позднее 28 июня 2021 года.

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