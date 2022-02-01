Егеря Ингушетии демонтируют браконьерские «засидки» в лесах региона

«Во время обследования лесного фонда на северном склоне Терского хребта была обнаружена браконьерская вышка (лабаз) для незаконной охоты на диких кабанов. Специалистами Минприроды незамедлительно было демонтировано данное сооружение. Также в ходе рейда инспекторы проверили у охотников разрешительные документы на оружие, охотничий билет, разрешение на охоту», — говорится в сообщении.

По итогам 2021 года в охотничьих угодьях Ингушетии при участии инспекторов Госохотнадзора выявлены и демонтированы порядка 100 засидок и вышек (охотничьих лабазов), предназначенных для незаконной добычи объектов животного мира.

Напомним, за незаконную охоту предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность. Рейдовые мероприятия проводятся на регулярной основе.