Егеря Ингушетии ликвидировали очередную браконьерскую «засидку»

«Засидка была обнаружена неподалеку от так называемых «кабаньих ванн», это дает основание предполагать, что использовали ее для охоты на диких кабанов», — заявил собеседник издания.

Отмечается, что это уже двенадцатая по счету браконьерская установка, найденная с начала текущего года.

Напомним, что с 2019 года в лесах республики было уничтожено свыше 120 таких сооружений. Помимо «засидок», браконьеры также устраивают ловушки для сотрудников лесничества в виде установок для прокола шин.