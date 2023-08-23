Наркотики

Египтянин привез в Ингушетию из Татарстана более 100 граммов мефедрона

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Египтянин привез в Ингушетии из Татарстана более 100 граммов синтетического наркотика, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков министерства внутренних дел по республике задержали приехавшего из Казани 20-летнего гражданина Египта. В ходе личного досмотра у молодого человека обнаружено и изъято 100,35 граммов мефедрона, говорится в релизе.

В отношении иностранца следственным отделом МО МВД России «Малгобекский» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на преступление и незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов...).

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