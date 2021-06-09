Рекорд

Экофорум в Ингушетии попал в Книгу рекордов России как самый высокогорный

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Проходящий в эти дни в горном Джейрахском районе международный экологический форум «MAGAS 2021» занесен в Книгу рекордов России в статусе самого высокогорного. Соответствующий сертификат главный редактор проекта Станислав Коненко вручил Главе Ингушетии Махмуд-Али Калиматову.

«Наше экологическое мероприятие проходит на высоте 1,2 тыс. метров над уровнем моря. Это рекорд, зафиксированный в Книге рекордов России, но на этом мы не собираемся останавливаться, впереди новые достижения и рекорды», — сказал на встрече и. о. первого вице-премьера Ингушетии, министр природных ресурсов республики Магомед Евлоев.

По его словам, в среду участники мероприятия намерены побить еще один рекорд — провести самый массовый пикник на высоте 1,5 тыс. метров у подножия горы Цей-Лоам.

Напомним, участниками форума стали представители более 10 стран мира и 25 регионов России.

Форум проводится в Ингушетии во второй раз, первый был организован в 2019 году. Он позволяет участникам обменяться опытом и разработать новые проекты и механизмы по защите окружающей среды. В этом году мероприятие также приурочено ко Дню эколога.

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