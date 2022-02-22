Экологи Ингушетии определяют места высадки деревьев в рамках «Сада Памяти»

«В республике начали определять участки под посадку деревьев в рамках ежегодной международной акции «Сад Памяти». Планируется высадить более 55 тысяч саженцев различных видов пород деревьев на площади 22 гектар. Минприроды Ингушетии рассматривает породы деревьев для посадки, которые не только украсят город, но и защитят от вредных воздействий окружающей среды», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что предпочтение будет отдано таким породам, как тополь, каштан, вяз, сирень, шиповник и акация.

Международная акция «Сад памяти» впервые была проведена в 2020 году. Ее цель — создание зеленых памятников каждому, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Всего — 27 миллионов деревьев в память о погибших.

Уже в первый год проведения акции более 300 тысяч человек из 85 регионов России и свыше 50 стран присоединились к масштабной инициативе.

Международная акция «Сад памяти» организована Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Минприроды России и Рослесхоза в рамках национального проекта «Экология», а также Всероссийского общества охраны природы. Генеральный партнер акции — «Русская медная компания».