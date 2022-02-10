Экологи Ингушетии оштрафуют 12 учебных заведений за неоплату НВОС

«Установлено, что ими не обеспечена своевременная оплата за негативное воздействие на окружающую среду. Негативное воздействие на окружающую среду является платным. Согласно ч. 2 ст. 16 Закона № 7-ФЗ плата подлежит зачислению в бюджеты бюджетной системы РФ», — говорится в сообщении.

Под санкции попали школы и детсады сельских поселений Сунженского района, а также городов Карабулак и Сунжа.

К видам негативного воздействия на окружающую среду относятся выбросы в атмосферный воздух загрязняющих и иных веществ, загрязнение недр, почв, размещение отходов производства и потребления и загрязнение окружающей среды шумом, теплом и электромагнитными, ионизирующими видами физических воздействий.

Ответственность за нарушение вышеуказанных норм предусмотрена ст. 8.41 КоАП РФ, которая влечет наложение административного штрафа на юридическое лицо в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.