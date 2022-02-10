Штраф

Экологи Ингушетии оштрафуют 12 учебных заведений за неоплату НВОС

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Инспекторы по охране окружающей среды Минприроды Ингушетии привлекли к ответственности 12 образовательных учреждений за невнесение платы за негативное воздействие на окружающую среду. Им грозит штраф до 100 тыс. рублей, сообщает пресс-служба экологического ведомства.

«Установлено, что ими не обеспечена своевременная оплата за негативное воздействие на окружающую среду. Негативное воздействие на окружающую среду является платным. Согласно ч. 2 ст. 16 Закона № 7-ФЗ плата подлежит зачислению в бюджеты бюджетной системы РФ», — говорится в сообщении.

Под санкции попали школы и детсады сельских поселений Сунженского района, а также городов Карабулак и Сунжа.

К видам негативного воздействия на окружающую среду относятся выбросы в атмосферный воздух загрязняющих и иных веществ, загрязнение недр, почв, размещение отходов производства и потребления и загрязнение окружающей среды шумом, теплом и электромагнитными, ионизирующими видами физических воздействий.

Ответственность за нарушение вышеуказанных норм предусмотрена ст. 8.41 КоАП РФ, которая влечет наложение административного штрафа на юридическое лицо в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

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