Экологи привлекут к ответственности алюминиевый завод в Ингушетии за сброс неочищенных вод

«Государственные инспекторы выехали на проверку в село Али-Юрт. Поводом для рейда стало обращение местных жителей, появившееся в интернете, по поводу слива отходов ООО «Российская инновационная алюминиевая компания», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его данным, ингушские экологи установили, что предприятие сбрасывает сточные воды через канализационный коллектор на рельеф местности. Таким образом, информация, которая распространилась в соцсетях, подтвердилась.

Собеседник пояснил, что отходы попадают в окружающую среду без очистки, на территории завода отсутствуют очистные сооружения.

Поскольку установленный факт свидетельствует о нарушении федерального закона «Об охране окружающей среды», Минприроды привлечет к административной ответственности завод алюминиевых профилей.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что по итогам совещания в Минприроды принято решение провести независимую экологическую экспертизу инвестпроекта по строительству завода алюминиевых сплавов в промзоне сельского поселения Али-Юрт. Это необходимо для исключения негативного воздействия работы завода на окружающую среду и здоровье жителей. Риски загрязнения окружающей среды вызывают серьёзное беспокойство у сельчан после ввода в эксплуатацию завода алюминиевых сплавов.

Напомним, первая очередь завода «РИАК» была запущена в 2012 году. Вторую очередь запустили в апреле 2018 года. Предприятие построено в рамках подпрограммы «Социально-экономическое развитие Ингушетии» госпрограммы «Развитие СКФО» на период до 2025 года. Завод выпускает свыше тысячи разновидностей алюминиевого профиля: общестроительные, системные, подсистемные, мебельные, карнизные, а также профили по чертежам заказчика.