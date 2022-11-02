Экологический слет добровольцев в Ингушетии завершил свою работу

Как сообщили в Коммолодёжи республики, участниками слёта стали представители Свердловской, Омской, Московской, Тульской, Орловской, Саратовской, Белгородской, Ростовской областей, Ставропольского края, Северной Осетии, Дагестана, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Чечни, Ингушетии, Краснодарского края, Республики Коми и Москвы. Кроме того, к слёту присоединился представитель Республики Чад (Центральная Африка).

Около 40 участников масштабной экологической акции были размещены в одном из самых живописных мест Ингушетии — на базе отдыха в сельском поселении Мужичи.

Отмечается, что уборка мусора проводилась в течение 2-х дней на берегах реки Асса в сельском поселении Нестеровское и в Ассинском ущелье. Всего же ребятами было очищено более 5 км береговой полосы и собрано около 165 мешков мусора. В первый день экослёта волонтеры общими усилиями собрали порядка 115 мешков мусора с участка берега Ассы, расположенного в сельском поселении Нестеровское. А в заключительный день — более 50 мешков мусора в горной части Ингушетии.

Напомним, уборки проводились в рамках Всероссийской акции «Вода России» национального проекта «Экология». Экологический слет «Эко-локация» проводится в Ингушетии не в первый раз. Организаторами цикла экологических субботников выступили Комитет по делам молодежи Ингушетии, а также Министерство природных ресурсов и экологии республики. Для участников была подготовлена трехдневная досуговая программа с розыгрышами призов. Также прошла встреча с председателем Коммолодёжи Адамом Мальсаговым и министром природных ресурсов и экологии Ахметханом Шадиевым. Кроме того, каждый волонтёр получил сертификат участника экослёта.