Экономика Ингушетии может выйти на допандемийный уровень по итогам 2021 года

«Коронавирус выбил всех из колеи обычной жизни. Мы рассчитали, что в этом году уже выйдет республика на доковидный уровень развития экономики», — сказал Калиматов.

По его словам, также в регионе улучшилась ситуация с собираемостью налоговых платежей.

«2019 году по собираемости налоговых платежей в регионе было повышение на 12%, в период первой волны коронавируса, не смотря на сложную эпидемиологическую обстановку, мы за 2020 год увеличили поступления налогов в бюджет региона на 22%. А за первый квартал на сегодняшний день у нас уже на 18 или 19% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Эти все вопросы, мы их видим, они у нас решаются, и мы надеемся, что в таком же направлении будем идти», — добавил глава региона.

Отметим, что власти Ингушетии в ноябре 2020 года смогли сократить государственный долг республики почти на 40% — с 3,3 до 2 млрд рублей. Данный рост был обусловлен привлечением в мае текущего года казначейского кредита в размере 1,3 млрд рублей в целях обеспечения финансовой стабильности (страховки) в условиях ухудшения экономической ситуации. 13 ноября этот кредит возвращен в доход федерального бюджета.

Оставшийся долг региона реструктуризирован и будет погашен до 2029 года.