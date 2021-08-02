Экономику Ингушетии будут развивать по новой модели

«Модель обеспечит наращивание экономического и экспортного потенциала региона на основе исследования основных социально-экономических показателей деятельности, отражающих состояние на рынке труда, динамику инвестиций в основной капитал, ВРП, а также динамику поступления налогов в бюджет», — отметил сотрудник республиканского ведомства.

По его информации, стратегия предусматривает перечень мероприятий развития региона по разным отраслям и видам деятельности, ключевыми из которых являются обрабатывающее производство, сельское хозяйство, торговля, водоснабжение и водоотведение. В модели заложены и меры по развитию области культуры и спорта, организации досуга и развлечения, а также по оказанию дополнительной бюджетной и внебюджетной поддержки.

Модель будет применяться для анализа бюджетно-финансовых процессов и динамики развития региональной экономической системы, определения целей, задач и приоритетных направлений регионального развития.