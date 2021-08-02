Экономика

Экономику Ингушетии будут развивать по новой модели

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Республиканские власти разработали модель социально-экономического развития субъекта до 2030 года, ее основными направлениями станут АПК, обрабатывающее производство и торговля, сообщил газете «Ингушетия» представитель Минэкономразвития.

«Модель обеспечит наращивание экономического и экспортного потенциала региона на основе исследования основных социально-экономических показателей деятельности, отражающих состояние на рынке труда, динамику инвестиций в основной капитал, ВРП, а также динамику поступления налогов в бюджет», — отметил сотрудник республиканского ведомства.

По его информации, стратегия предусматривает перечень мероприятий развития региона по разным отраслям и видам деятельности, ключевыми из которых являются обрабатывающее производство, сельское хозяйство, торговля, водоснабжение и водоотведение. В модели заложены и меры по развитию области культуры и спорта, организации досуга и развлечения, а также по оказанию дополнительной бюджетной и внебюджетной поддержки.

Модель будет применяться для анализа бюджетно-финансовых процессов и динамики развития региональной экономической системы, определения целей, задач и приоритетных направлений регионального развития.

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