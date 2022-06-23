Приговор

Экс-чиновник получил условный срок за передачу здания и территории школы в частные руки

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Вынесен обвинительный приговор 53-летнему местному жителю по уголовному делу о превышении полномочий при оформлении земельного участка, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе региональной прокуратуры в четверг.

«По версии следствия, мужчина в 2018 году, являясь заместителем главы администрации села Верхние Ачалуки, незаконно выдал выписку из похозяйственной книги местному жителю. В нем он указал недостоверные сведения о наличии у него права постоянного бессрочного пользования земельным участком общей площадью 1,2 тыс. кв. м», — сказал представитель ведомства.

По его словам, на упомянутом участке располагалось административное здание школы. В дальнейшем выписка послужила основанием для регистрации его права собственности. Из-за незаконных действия фигуранта республика утратила право собственности на здание и земельный участок стоимостью более 2,4 млн рублей.

По материалам прокурорской проверки на мужчину было возбуждено дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления).

С учетом наличия на иждивении пятерых детей ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления сроком на 2 года.

Кроме того, в апреле 2022 г. по иску надзорного ведомства суд вынес решение о возвращении из незаконного владения в пользу Ингушетии указанного земельного участка.

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