Экс-чиновника обвинили в незаконном выделении 12 земельных участков в Ингушетии

«По версии следствия, мужчина, являясь главным специалистом администрации с. п. Экажево, с 2017 г. по 2018 г. незаконно выдал 12 гражданам фиктивные выписки из постановлений о наличии у них оснований для регистрации права собственности на земельные участки, которые фактически принадлежали муниципалитету», — сказал представитель пресс-службы.

По словам собеседника издания, эти документы послужили основанием для регистрации права собственности на земли общей стоимостью около 5,9 млн руб. В результате муниципалитет утратил право собственности на эти участки.

Дело следователи завели по материалам надзорного ведомства. На упомянутые земли наложен арест.