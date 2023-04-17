Мошенничество

Экс-чиновника обвинили в незаконном выделении 12 земельных участков в Ингушетии

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Назрановскому районному суду предстоит разобраться в уголовном деле 65-летнего бывшего сельского чиновника о служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ) при оформлении земель на 6 млн руб., сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе региональной прокуратуры.

«По версии следствия, мужчина, являясь главным специалистом администрации с. п. Экажево, с 2017 г. по 2018 г. незаконно выдал 12 гражданам фиктивные выписки из постановлений о наличии у них оснований для регистрации права собственности на земельные участки, которые фактически принадлежали муниципалитету», — сказал представитель пресс-службы.

По словам собеседника издания, эти документы послужили основанием для регистрации права собственности на земли общей стоимостью около 5,9 млн руб. В результате муниципалитет утратил право собственности на эти участки.

Дело следователи завели по материалам надзорного ведомства. На упомянутые земли наложен арест.

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