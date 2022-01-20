Экс-глава администрации села в Ингушетии незаконно раздал земельные участки на 4 млн рублей

Отмечается, что полицейские и сотрудники ВОГ МВД совместно с коллегами из УФСБ по региону в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили, что бывший глава администрации одного из сельских поселений подписал и заверил печатью администрации выписки из похозяйственной книги о наличии у нескольких граждан прав на 7 земельных участков, расположенных в пределах территории данного населенного пункта.

Но основании полученных документов упомянутые граждане зарегистрировали право собственности на соответствующие земельные участки, общей кадастровой стоимостью 4 066 945 рублей.

В действиях бывшего главы муниципалитета усматриваются признаки составов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 и ч. 2 ст. 292 УК России.