Экс-глава МВД Ингушетии останется под стражей на три месяца
Ессентукский городской суд продлил срок ареста экс-министру внутренних дел Ингушетии Ахмеду Погорову, обвиняемому в организации применения насилия в отношении представителей власти во время протестов в Магасе в 2019 году, сообщил его адвокат Магомед Гагиев.
«Срок содержания под стражей Погорову продлен на три месяца. Очередное абсолютно незаконное и необоснованное постановление, которое, безусловно, будет нами обжаловано», — сказал защитник.
Гагиев отметил, что подзащитный не падает духом, хотя здоровье его на фоне нервных переживаний стремительно ухудшается.
Погорова задержали в Назрани 26 февраля этого года. До этого, с апреля 2019 года Погоров находился в межгосударственном розыске, и в отношении него заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 33 ч. 2 ст. 318 УК России (организация применения насилия в отношении представителей власти).
22 апреля Нальчикский городской суд продлил ему арест на два месяца — до 25 июня — по ходатайству следствия.
25 мая Верховный суд Кабардино-Балкарии изменил Погорову меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест.
На второй день Ессентукский городской суд вернул экс-министра в СИЗО.