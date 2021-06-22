Арест

Экс-глава МВД Ингушетии останется под стражей на три месяца

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Ахмсд Погоров

Ессентукский городской суд продлил срок ареста экс-министру внутренних дел Ингушетии Ахмеду Погорову, обвиняемому в организации применения насилия в отношении представителей власти во время протестов в Магасе в 2019 году, сообщил его адвокат Магомед Гагиев.

«Срок содержания под стражей Погорову продлен на три месяца. Очередное абсолютно незаконное и необоснованное постановление, которое, безусловно, будет нами обжаловано», — сказал защитник.

Гагиев отметил, что подзащитный не падает духом, хотя здоровье его на фоне нервных переживаний стремительно ухудшается.

Погорова задержали в Назрани 26 февраля этого года. До этого, с апреля 2019 года Погоров находился в межгосударственном розыске, и в отношении него заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 33 ч. 2 ст. 318 УК России (организация применения насилия в отношении представителей власти).

22 апреля Нальчикский городской суд продлил ему арест на два месяца — до 25 июня — по ходатайству следствия.

25 мая Верховный суд Кабардино-Балкарии изменил Погорову меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест.

На второй день Ессентукский городской суд вернул экс-министра в СИЗО.

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