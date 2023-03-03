Экс-глава села в Ингушетии незаконно раздал более 60 земельных участков на 11 млн руб.

По данным следствия, в период с 2012 года по 2014 год экс-чиновником, при отсутствии правовых оснований, выданы выписки из похозяйственной книги и постановления администрации «О расширении приусадебного фонда» о принадлежности 66 местным жителям земельных участков.

Бюджету администрации Назрановского района действиями должностного лица причинен ущерб в размере более 11 млн рублей.

По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, говорится в релизе.