Экс-глава села в Ингушетии незаконно раздал более 60 земельных участков на 11 млн руб.
Возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий бывшим главой администрации одного из населенных пунктов республики, сообщили газете «Ингушетия» в СУ СКР по региону.
По данным следствия, в период с 2012 года по 2014 год экс-чиновником, при отсутствии правовых оснований, выданы выписки из похозяйственной книги и постановления администрации «О расширении приусадебного фонда» о принадлежности 66 местным жителям земельных участков.
Бюджету администрации Назрановского района действиями должностного лица причинен ущерб в размере более 11 млн рублей.
По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, говорится в релизе.