Экс-глава следкома Ингушетии получил орден Почета за добросовестную работу

Как сообщает пресс-служба астраханского главка, согласно указу Президента РФ, генерал-лейтенанта юстиции наградили за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу.

Церемония прошла в главном офисе ведомства под председательством Бастрыкина.

Напомним, астраханский главк Могушков возглавил в январе 2019 года. Ранее он занимал аналогичную должность в родной Ингушетии. За три десятка лет службы Могушков накопил большой практический опыт работы.

Он — почетный сотрудник СКР. Указом Президента В. Путина от 3 октября 2017 года ему присвоено почетное звание «Заслуженный сотрудник следственных органов РФ». В ноябре 2017 года его наградили знаком «За содействие МВД России». 29 марта 2018 года за многолетнюю эффективную службу, по приказу Бастрыкина, ему вручена медаль «За чистоту помыслов и благородство дел».