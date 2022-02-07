Экс-глава ЖКХ Магаса стал министром энергетики Ингушетии

«Руководителю нового ведомства 48 лет. Он окончил Чечено-Ингушский госуниверситет по специальности «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности» и Ингушский госуниверситет по специальности «Менеджмент организации», — сказал представитель кабинета министров.

По его информации, с 2016 по 2017 год он занимал пост директора управления коммунального хозяйства столицы Ингушетии Магаса. В 2018 −2019 работал начальником отдела топливно-энергетического комплекса и ЖКХ республиканского правительства.

Напомним, на днях главврач детской больницы Магомед-Башир Балаев сменил Рукият Торшхоеву на посту министра здравоохранения республики, возглавлявшую ведомство с октября 2020 года. Исполняющим обязанности министра культуры субъекта назначена председатель горсовета Магаса Залина Льянова