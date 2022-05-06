Криминал

Экс-главу центра обработки ЕГЭ в Ингушетии уличили в хищении 7,5 млн рублей

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В Ингушетии возбуждено уголовное дело в отношении экс-директора регионального центра обработки ЕГЭ и должностных лиц Минобрнауки республики по подозрению в хищении 7,5 млн рублей, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

«По данным следствия, в 2018 году экс-директор ГКУ «РЦОИ», а также должностные лица Минобразования и ГКУ «РЦОИ» составили документы о том, что общая стоимость выполненных работ по подготовке и проведению ЕГЭ составляет около 18,5 млн рублей, когда фактически стоимость составляла около 11 млн рублей. Затем ими были представлены данные документы в Минфин республики, на основании которых они получили около 18,5 млн рублей, из которых около 7,5 млн рублей экс-директор ГКУ «РЦОИ», а также должностные лица Минобрнауки и ГКУ «РЦОИ» похитили», — говорится в сообщении.

УФСБ и МВД России по Ингушетии были возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» и «Служебный подлог» в отношении бывшего 32-летнего директора и должностных лиц государственного регионального центра обработки информации и Минобрнауки РИ.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и виновных лиц. Расследование продолжается.

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