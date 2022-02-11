Муниципалитет

Экс-главу города Сунжа Ингушетии и его заместителя привлекут к ответственности за лишний этаж в МКД

0

Выявлены нарушения градостроительного законодательства в администрации города Сунжа, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Установлено, что согласно утвержденным правилам землепользования, в зоне жилой застройки в городе Сунжа разрешено строительство исключительно 8-этажного объекта. При этом, бывший глава администрации города в 2018 года выдал разрешение на строительство 9-этажного многоквартирного жилого дома с ограниченным сроком. В 2019 году срок этого разрешения продлил заместитель градоначальника.

Отступления от разрешенных параметров строительства, которые определены с учетом степени опасности, в частности при строительстве многоэтажных объектов, может привести к необратимым последствиям.

«Таким образом, выходя за пределы полномочий, то есть, не имея права выдавать разрешение на строительство 9- этажного многоквартирного дома, должностными лицами администрации города Сунжа, подписано и выдано разрешение на его строительство», — отметили в пресс-службе прокуратуры.

По итогам проверки, в следственный отдел по Сунженскому району СУ СКР по Ингушетии направлено постановление в порядке ст. 37 УПК для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий).

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Власти Ингушетии перевезут в Москву многодетную мать, впавшую в кому после родов
Жительница Ингушетии устроилась в медучреждение массажистом по поддельному диплому
В Ингушетии сформируют волонтерскую группу для психологической помощи жителям в условиях самоизоляции
В Ингушетии на 90% подготовили технику для дорожных работ в 2022 году
Больше всего обращений и жалоб в ЦУР поступает от жителей Назрани
Житель ингушского села Сурхахи попал под следствие за незаконный оборот боеприпасов
Ингушские истинги войдут в «Золотую антологию объектов нематериального культурного наследия»
Ингушетия примет участие в первой «Детской фольклориаде народов России», которая пройдет в Чувашии
Жители Ингушетии могут выбрать территорию для благоустройства на 2023 год
В Назрановском районе Ингушетии провели антинаркотическую акцию
До 10 лет тюрьмы грозит жителю Ингушетии за ограбление с электрошокером

Главное

Яндекс.Метрика

 