Экс-главу города Сунжа Ингушетии и его заместителя привлекут к ответственности за лишний этаж в МКД

Установлено, что согласно утвержденным правилам землепользования, в зоне жилой застройки в городе Сунжа разрешено строительство исключительно 8-этажного объекта. При этом, бывший глава администрации города в 2018 года выдал разрешение на строительство 9-этажного многоквартирного жилого дома с ограниченным сроком. В 2019 году срок этого разрешения продлил заместитель градоначальника.

Отступления от разрешенных параметров строительства, которые определены с учетом степени опасности, в частности при строительстве многоэтажных объектов, может привести к необратимым последствиям.

«Таким образом, выходя за пределы полномочий, то есть, не имея права выдавать разрешение на строительство 9- этажного многоквартирного дома, должностными лицами администрации города Сунжа, подписано и выдано разрешение на его строительство», — отметили в пресс-службе прокуратуры.

По итогам проверки, в следственный отдел по Сунженскому району СУ СКР по Ингушетии направлено постановление в порядке ст. 37 УПК для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий).