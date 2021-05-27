Экс-главу МВД Ингушетии Ахмеда Погорова вернули в СИЗО на второй день домашнего ареста
Суд отменил постановление об изменении меры пресечения для экс-министра внутренних дел Ингушетии Ахмеда Погорова с содержания под стражей на домашний арест, сообщил его адвокат Магомед Гагиев.
«Уведомили о якобы планируемых следственных действиях по текущему уголовному делу, а сами предъявили новое обвинение и вышли в суд с арестом», — отметил Гагиев.
По словам защитника, при этом заседание суда провели поздней ночью. Он заверил, что защита будет добиваться его освобождения из-под стражи.
Как пояснил один из родственников Погорова, он арестован до 25 июля.
Бывшего главу МВД республики задержали в Назрани 26 февраля этого года. До этого, с апреля 2019 года Погоров находился в межгосударственном розыске, и в отношении него заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ему предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 3 ст. 33 ч. 2 ст. 318 УК РФ (организация применения насилия в отношении представителей власти). 22 апреля Нальчикский городской суд продлил ему арест на два месяца — до 25 июня — по ходатайству следствия.
Как сообщала ранее газета «Ингушетия», 25 мая Верховный суд Кабардино-Балкарии изменил Погорову меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест.