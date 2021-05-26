Экс-главу МВД Ингушетии выпустили из СИЗО после трех месяцев заключения

0

Обвиняемому в организации применения насилия в отношении представителей власти бывшему министру внутренних дел Ингушетии Ахмеду Погорову смягчили меру пресечения, сообщил адвокат Магомед Гагиев.

«Верховный суд Кабардино-Балкарии принял доводы защиты и изменил Погорову меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест», — сказал Гагиев.

По его словам, его подзащитный будет находиться под домашним арестом в определенном судом месте.

Напомним, по данным СКР, экс-главу МВД республики задержали в ингушской Назрани 26 февраля этого года.

Погоров с апреля 2019 года находился в межгосударственном розыске, и в отношении него заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 3 ст. 33 ч. 2 ст. 318 УК РФ (организация применения насилия в отношении представителей власти).

22 апреля Нальчикский городской суд продлил ему арест на два месяца — до 25 июня, по ходатайству следственных органов.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Национальный фонд развития Ингушетии профинансирует строительство очистных сооружений для двух медучреждений
В сельском поселении Пседах Ингушетии планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
Старейшей лесной школе в Ингушетии оказали спонсорскую помощь
На драйве: «Ростелеком» выступил цифровым партнером премии «Кардо — 2021»
Первый антикоррупционный форум молодежи СКФО стартует в Ингушетии
Школьники Зязиков-Юрта приняли участие в лингвистической викторине «Азбукиведия»
В Московском доме национальностей состоится премьера фильмов «Малгобек. Осень 1942-го» и «Несломленный»
Ингушетия в пятерке регионов с наибольшими темпами роста киберпреступлений
Полиция отреагировала на сообщения об избиении сотрудников заповедника Ингушетии
Десяток автомобилей столкнулись на трассе в Ингушетии
В Ингушетии проходит второй день предварительного голосования «Единой России»

Главное

Яндекс.Метрика

 