Экс-главу МВД Ингушетии выпустили из СИЗО после трех месяцев заключения

«Верховный суд Кабардино-Балкарии принял доводы защиты и изменил Погорову меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест», — сказал Гагиев.

По его словам, его подзащитный будет находиться под домашним арестом в определенном судом месте.

Напомним, по данным СКР, экс-главу МВД республики задержали в ингушской Назрани 26 февраля этого года.

Погоров с апреля 2019 года находился в межгосударственном розыске, и в отношении него заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 3 ст. 33 ч. 2 ст. 318 УК РФ (организация применения насилия в отношении представителей власти).

22 апреля Нальчикский городской суд продлил ему арест на два месяца — до 25 июня, по ходатайству следственных органов.