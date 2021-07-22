Приговор

Экс-главу Насыр-Кортского округа Ингушетии приговорили к условному сроку за незаконное выделение земель

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Вынесен приговор бывшему главе администрации Насыр-Кортского округа Назрани по делу о незаконном оформлении местным жителям муниципальных земель, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального главка СКР.

«Установлено, что с февраля по октябрь 2016 года мужчина, превышая свои полномочия, незаконно выдал выписки из похозяйственных книг администрации, в которых содержатся не соответствующие действительности сведения о наличии у нескольких местных жителей земельных участков», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его данным, выписки послужили основанием для регистрации их права собственности на земли.

Ему вменяли ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий, то есть совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение законных интересов государства).

Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы условно.

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