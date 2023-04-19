Экс-главу села из Ингушетии обвинили в махинациях с землями на 30 млн руб.

«По версии следствия, в 2012-2015 годах обвиняемый, будучи главой администрации села Экажево, незаконно выдал 66 местным жителям выписки из постановлений администрации Назрановского района с ложными сведениями о выделении им 66 земельных участков, которые в последующем послужили основанием для регистрации права собственности», — сказал представитель ведомства.

По его данным, кадастровая стоимость участков — около 30 млн рублей.

В результате противоправных действий мужчины муниципалитет фактически утратил право собственности на земли.

Экс-чиновнику вменяют ч. 2 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления).

В рамках обеспечительных мер по уголовному делу на все земли наложен арест. Дело передано в Назрановский районный суд.