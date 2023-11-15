Экс-главврач районной больницы Ингушетии обвиняется в даче взятки в особо крупном размере

Отмечается, что 8 ноября текущего года в городе Магасе, находясь в салоне автомобиля, мужчина передал сотруднику УФСБ по республике 2 млн 500 тыс. рублей за прекращение проведения оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выявление хищения бюджетных средств руководством районной больницы.

Бывший главный врач был задержан сотрудниками управления ФСБ. По ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств совершенного преступления.