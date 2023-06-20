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Экс-мэр Сунжи Ингушетии подозревается в незаконной выдаче земельных участков на 2,4 млн руб.

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Расследуется уголовное дело по факту превышения должностных полномочий со стороны экс-мэра города Сунжи, сообщил «Ингушетии» источник в правоохранительных органах республики.

Собеседник издания отметил, что по данным следствия, бывший градоначальник, в частности, выделил семи гражданам, не состоящим на учете в качестве малоимущих и малообеспеченных, земельные участки под ИЖС кадастровой стоимостью около 2,4 млн рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводится необходимый комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления, отметил источник.

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