Экс-мэр Сунжи Ингушетии подозревается в незаконной выдаче земельных участков на 2,4 млн руб.

Собеседник издания отметил, что по данным следствия, бывший градоначальник, в частности, выделил семи гражданам, не состоящим на учете в качестве малоимущих и малообеспеченных, земельные участки под ИЖС кадастровой стоимостью около 2,4 млн рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводится необходимый комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления, отметил источник.