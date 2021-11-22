Мошенничество

Экс-начальник отдела администрации города Назрани Ингушетии подозревается в мошенничестве

0

Бывший 61-летний начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города Назрани подозревается в мошенничества. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК России, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным следствия, в декабре 2007 года, во исполнение распоряжения правительства республики, администрацией Центрального административного округа города Назрани двум местным жительницам предоставлено право на два земельных участка площадью по 0,06 га под индивидуальное жилищное строительство.

В это же время, подозреваемый, реализуя преступный умысел, воспользовавшись неосведомленностью женщин, мошенническим путем получил от них денежные средства в размере 5500 долларов США за каждый выделенный земельный участок. По состоянию на 31 декабря 2007 года — это 270 тысяч рублей. Таким образом, чиновник причинил материальный ущерб потерпевшим на указанную сумму.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной МВД России по Ингушетии.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Больницы Ингушетии обеспечены медицинским кислородом на трое суток
За неделю пожарными Ингушетии спасено 10 человек
Три человека пострадали в ДТП в Ингушетии
Уголовный штраф за получение жителем Ингушетии взятки заменен на 400 часов обязательных работ
Школьники из Ингушетии стали участниками образовательной программы в «Сириусе»
Юные ингушские спортсмены успешно выступили на чемпионате и первенстве Федерации боевого самбо России в Твери
Мэрия Карабулака Ингушетии проводит конкурс на лучшее новогоднее оформление объектов предпринимательства
За формированием цен на жизненно необходимые лекарства в регионах усилят госконтроль
Жители Ингушетии смогут сообщать властям региона о проблемах через «Алису»
В горной Ингушетии состоялось открытие музея под открытым небом в башенном комплексе Бишт
В сельском поселении Троицкое Ингушетии проложат более 11 км газопровода

Главное

Яндекс.Метрика

 