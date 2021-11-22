Экс-начальник отдела администрации города Назрани Ингушетии подозревается в мошенничестве

По данным следствия, в декабре 2007 года, во исполнение распоряжения правительства республики, администрацией Центрального административного округа города Назрани двум местным жительницам предоставлено право на два земельных участка площадью по 0,06 га под индивидуальное жилищное строительство.

В это же время, подозреваемый, реализуя преступный умысел, воспользовавшись неосведомленностью женщин, мошенническим путем получил от них денежные средства в размере 5500 долларов США за каждый выделенный земельный участок. По состоянию на 31 декабря 2007 года — это 270 тысяч рублей. Таким образом, чиновник причинил материальный ущерб потерпевшим на указанную сумму.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной МВД России по Ингушетии.