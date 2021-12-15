Экс-росгвардеец из Ингушетии зарезал двух человек

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В Балашихе 20-летний бывший солдат-срочник Росгвардии из Ингушетии задержан за двойное убийство, совершенное в ходе бытовой ссоры, сообщил газете «Ингушетия» источник в правоохранительных органах.

«Мужчина проходил службу в отдельной дивизии оперативного назначения Росгвардии. Он уволился в ноябре 2021 года, однако домой не уехал. 14 декабря он в ходе бытовой ссоры в квартире со своими знакомыми зарезал 58-летнего хозяина квартиры и его 65-летнего соседа», — сказал собеседник.

По его словам, убийцу задержал офицер Росгвардии, который проходил мимо дома вместе с женой и услышал крики.

«Злоумышленника схватили, когда он выбегал из подъезда дома», — добавил источник.

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