Экс-руководитель МЧС возглавил администрацию Сунженского района Ингушетии

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Исса Татиев, ранее занимавший пост министра по делам гражданской обороны и ЧС республики, стал главой администрации Сунженского района, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе руководителя региона в среду.

«Начальник управления внутренней политики администрации главы и правительства республики Магомед-Сали Евлоев представил сотрудникам администрации Сунженского района нового руководителя — Иссу Татиева», — сказал собеседник.

По его данным, новый глава муниципалитета успешно работал в министерстве ГО и ЧС республики, зарекомендовал себя как хороший руководитель.

Татиеву 62 года, он родился в предгорном селении Галашки. Имеет два высших образования.

Новый руководитель администрации отметил, что район имеет огромный потенциал для социально-экономического развития, особенно для развития туристического кластера в предгорных селах, богатых своими памятниками истории и архитектуры.

На протяжении нескольких лет он возглавлял ГУП «Дирекция по строительству» при региональном главке МЧС.

В сентябре 2021 года Татиев был назначен начальником управления по обеспечению деятельности по защите населения и территории от ЧС региона.

В январе этого года Глава республики Махмуд-Али Калиматов своим указом постановил переименовать это управление в министерство по делам гражданской обороны и ЧС региона. Он продолжил свою работу на посту главы нового министерства.

Несколько лет районную администрацию возглавлял Магомет Дзейтов, покинувший должность в ноябре этого года по собственному желанию.

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