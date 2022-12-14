Экс-руководитель МЧС возглавил администрацию Сунженского района Ингушетии

«Начальник управления внутренней политики администрации главы и правительства республики Магомед-Сали Евлоев представил сотрудникам администрации Сунженского района нового руководителя — Иссу Татиева», — сказал собеседник.

По его данным, новый глава муниципалитета успешно работал в министерстве ГО и ЧС республики, зарекомендовал себя как хороший руководитель.

Татиеву 62 года, он родился в предгорном селении Галашки. Имеет два высших образования.

Новый руководитель администрации отметил, что район имеет огромный потенциал для социально-экономического развития, особенно для развития туристического кластера в предгорных селах, богатых своими памятниками истории и архитектуры.

На протяжении нескольких лет он возглавлял ГУП «Дирекция по строительству» при региональном главке МЧС.

В сентябре 2021 года Татиев был назначен начальником управления по обеспечению деятельности по защите населения и территории от ЧС региона.

В январе этого года Глава республики Махмуд-Али Калиматов своим указом постановил переименовать это управление в министерство по делам гражданской обороны и ЧС региона. Он продолжил свою работу на посту главы нового министерства.

Несколько лет районную администрацию возглавлял Магомет Дзейтов, покинувший должность в ноябре этого года по собственному желанию.