Экс-руководитель водоканала в Ингушетии скрыл от налоговой более 4,6 млн рублей

«По версии следствия, мужчина, исполняя обязанности директора ГУП «ИнгушрегионВодоканал», достоверно зная, что у предприятия образовалась задолженность по налогам в сумме более 11 млн. рублей, имея решение налогового органа о приостановлении всех расходных операций по действующим расчетным счетам, направил более 4,6 млн. рублей в счет погашения задолженности за потребленный энергоресурс», — сказал собеседник.

По его словам, уголовное дело прокурором направлено в Сунженский районный суд республики для рассмотрения по существу.

Напомним, ГУП «Ингушводоканал», признанное банкротом в 2017 году, погасило задолженность по зарплате перед бывшими работниками с декабря 2019 года по март 2020 года на сумму свыше 17 млн рублей после вмешательства надзорного ведомства.