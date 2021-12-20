Экс-сотрудника прокуратуры и следователя из Ингушетии заключили под стражу
В рамках расследования уголовного дела о получении взятки и превышении должностных полномочий задержаны следователь и экс-сотрудник региональной прокуратуры, сообщил газете «Ингушетия» источник, знакомый с ситуацией.
«Бывший работник прокуратуры республики и следователь задержаны. Одному вменяют ст.290 УК России (получение взятки), второму — превышение должностных полномочий (ст.286 УК)», - сказал он.
По его информации, расследованием дела занимаются следственные органы из Москвы.
Возможно, в ближайшее время будут еще задержания других фигурантов.
Ранее газета «Ингушетия» сообщала о задержании нескольких сотрудников правоохранительных органов по подозрению в покровительстве ОПГ.