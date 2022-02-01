Экс-советник Главы Ингушетии возглавил министерство промышленности и цифрового развития региона

Бадма Дорджиев родился 20 сентября 1993 года в Республике Калмыкия. В 2010 году окончил Элистинский технический лицей имени Головатова, а в 2015-м — Академию Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

Имеет высшее образование по специальности «Информационная безопасность телекоммуникационных систем», квалификацию «Специалист по защите информации».

С 2015 по 2019 года осуществлял оперативно-служебную деятельность в управлении Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Ингушетии.

С 2021 года занимает должность советника Главы Ингушетии.