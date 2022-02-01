Экс-советник Главы Ингушетии возглавил министерство промышленности и цифрового развития региона
Махмуд-Али Калиматов подписал указ о назначении исполняющим обязанности министра промышленности и цифрового развития региона Бадму Дорджиева, ранее занимавшего должность советника Главы региона.
Бадма Дорджиев родился 20 сентября 1993 года в Республике Калмыкия. В 2010 году окончил Элистинский технический лицей имени Головатова, а в 2015-м — Академию Федеральной службы безопасности Российской Федерации.
Имеет высшее образование по специальности «Информационная безопасность телекоммуникационных систем», квалификацию «Специалист по защите информации».
С 2015 по 2019 года осуществлял оперативно-служебную деятельность в управлении Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Ингушетии.
С 2021 года занимает должность советника Главы Ингушетии.