Назначение

Экс-советник Главы Ингушетии возглавил министерство промышленности и цифрового развития региона

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Махмуд-Али Калиматов подписал указ о назначении исполняющим обязанности министра промышленности и цифрового развития региона Бадму Дорджиева, ранее занимавшего должность советника Главы региона.

Бадма Дорджиев родился 20 сентября 1993 года в Республике Калмыкия. В 2010 году окончил Элистинский технический лицей имени Головатова, а в 2015-м — Академию Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

Имеет высшее образование по специальности «Информационная безопасность телекоммуникационных систем», квалификацию «Специалист по защите информации».

С 2015 по 2019 года осуществлял оперативно-служебную деятельность в управлении Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Ингушетии.

С 2021 года занимает должность советника Главы Ингушетии.

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