Экс-управляющего отделением банка Ингушетии обвинили в незаконном получении сведений об участнике аукциона

«По версии следствия, в феврале 2021 года мужчина, используя служебное положение, незаконно получил от сотрудницы регионального филиала другого банка информацию о финансовой состоятельности одного из коммерческих предприятий, участвующего в аукционе на приобретение недвижимости», — сказал представитель пресс-службы.

По его данным, сведения, добытые незаконным путем, стали известны конкурентам фирмы по аукциону.

Расследованием дела по ч. 1 ст. 183 УК РФ (незаконное собирание сведений, составляющих коммерческую и банковскую тайну) занималось региональное управление ФСБ.

Дело соучастницы преступления направлено в тот же суд и находится на стадии рассмотрения.