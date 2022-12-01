Экс-управляющего отделением банка Ингушетии обвинили в незаконном получении сведений об участнике аукциона
Магасский районный суд рассмотрит уголовное дело бывшего управляющего отделением банка о незаконном получении сведений, составляющих коммерческую и банковскую тайну, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе республиканской прокуратуры.
«По версии следствия, в феврале 2021 года мужчина, используя служебное положение, незаконно получил от сотрудницы регионального филиала другого банка информацию о финансовой состоятельности одного из коммерческих предприятий, участвующего в аукционе на приобретение недвижимости», — сказал представитель пресс-службы.
По его данным, сведения, добытые незаконным путем, стали известны конкурентам фирмы по аукциону.
Расследованием дела по ч. 1 ст. 183 УК РФ (незаконное собирание сведений, составляющих коммерческую и банковскую тайну) занималось региональное управление ФСБ.
Дело соучастницы преступления направлено в тот же суд и находится на стадии рассмотрения.