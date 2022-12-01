Суд

Экс-управляющего отделением банка Ингушетии обвинили в незаконном получении сведений об участнике аукциона

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Магасский районный суд рассмотрит уголовное дело бывшего управляющего отделением банка о незаконном получении сведений, составляющих коммерческую и банковскую тайну, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе республиканской прокуратуры.

«По версии следствия, в феврале 2021 года мужчина, используя служебное положение, незаконно получил от сотрудницы регионального филиала другого банка информацию о финансовой состоятельности одного из коммерческих предприятий, участвующего в аукционе на приобретение недвижимости», — сказал представитель пресс-службы.

По его данным, сведения, добытые незаконным путем, стали известны конкурентам фирмы по аукциону.

Расследованием дела по ч. 1 ст. 183 УК РФ (незаконное собирание сведений, составляющих коммерческую и банковскую тайну) занималось региональное управление ФСБ.

Дело соучастницы преступления направлено в тот же суд и находится на стадии рассмотрения.

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