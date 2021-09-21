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Эксперт Батыр Хамхоев: «Все три дня выборов в Ингушетии прошли в праздничной атмосфере»

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Батыр Хамхоев

Все три дня выборов в Ингушетии прошли в праздничной атмосфере, приходили на участки целыми семьями, улицами и тейпами, старики играли в шахматы, звучала музыка, люди танцевали лезгинку, в котлах во дворах варилось мясо, отметил эксперт Батыр Хамхоев.

По уже сложившейся традиции свадебные кортежи заезжали на участки и дружно голосовали, создавая при этом праздник.

«От себя лично хочу выразить благодарность организаторам выборов, специальным службам, врачам и, конечно же, нашим избирателям. Мы всему миру через большую армию наблюдателей (421,5 тысячи) показали, как свободно и безопасно можно провести выборы, — подчеркнул Батыр Хамхоев. — Немало в эти дни было фейковых вбросов, но мы с честью вышли из этого. Нарушений по итогам работы избирательных комиссий было выявлено мало».

В этом году к выборам были допущены практически все заявившие о себе партии и кандидаты, за исключением небольшого количества людей. Не все смогли набрать достаточное число голосов избирателей.

«Хочу обратиться к тем, кто прошёл в парламенты и кто не смог — мы все граждане России и шли на выборы, чтобы улучшить жизнь людей, сделать её более достойной и безопасной, чтобы хотелось жить только в нашей стране и нигде больше. Давайте все вместе будем развивать нашу любимую Родину!» — заявил Батыр Хамхоев.

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