«Перепись — это необходимый источник информации о населении. Численность населения является основанием получения дополнительных инвестиций в тот или иной регион, район, населенный пункт», — напомнила заместитель председателя Общественной палаты Ингушетии Лейла Амерханова.

Она отметил, что в переписи 2021 года продлен срок сбора материала до месяца, по сравнению с предыдущими переписями, а в труднодоступных регионах срок продлен до 20 декабря, это при том, что ранее она проводилась в более короткие сроки — от 2 до 12 дней. Увеличение периода проведения переписи может повлиять на точность данных. Для тех, кто не хочет принимать переписчиков дома, есть возможность заявить о себе в электронном виде, а если нет такой возможности — пойти на переписной пункт. Каждый может выбирать наиболее удобный для него способ.

«Есть люди, которые отказываются от этого важного мероприятия, но, думаю, их немного. Многие понимают, что отказ от переписи скажется на финансировании социальной сферы в микрорайоне или населённом пункте, где они проживают, например, на строительстве школ, детских садов, необходимость которых определяется количеством жителей. А перепись — это единственный способ узнать, сколько людей живет в стране, каковы их основные характеристики, их социальный статус, на скольких языках разговаривают и тому подобное», — считает Амерханова.