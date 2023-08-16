Эксперт РАНХиГС рассказала студентам-стартаперам как добиться успеха

Доцент кафедры экономики и финансового права Северо-Кавказского института филиала РАНХиГС Оксана Сорокина поделилась советами как правильно использовать инструменты федпроекта университетским стартаперам.

Начинающий предприниматель — это человек, который открывает собственное дело впервые. Естественно, на этом пути возникает много вопросов. Для того, чтобы разрешить часть из них, я составила список советов, которые помогут создать и развить собственный бизнес в современных условиях:

• Продукт или услуга, которые вы хотите предложить рынку должны отличаться от уже представленных на рынке по качеству, цене, послепродажному обслуживанию или другим параметрам. Решить эту задачу можно, участвуя в акселерационых программах.

• Стоит заранее выбрать организационно-правовую форму будущей фирмы и определиться с режимом налогообложения. Это ключевые моменты, которые позволяют законно заниматься предпринимательской деятельностью. От типа организационно-правовой формы зависит пакет документов, подаваемых при регистрации и размер государственной пошлины. Став участником университетской стартап-студии, вы получите консультационную поддержку при регистрации ООО.

• Важно отслеживать тенденции и изменения, происходящие в отрасли. Здесь полезным будет участие в отраслевых мероприятиях. Так предприниматель сможет внедрять новые идеи в свой бизнес.

• Нужно быть готовым идти на риск. Предприниматель неизбежно сталкивается с рисками, связанными с финансами, деятельностью контрагентов, особенностями производственного процесса и т. д. Инструменты Платформы позволяют молодым стартаперам развивать их проекты в защищенных условиях.

Главное помнить, что развитие бизнеса — это долгосрочный процесс, требующий постоянных усилий и адаптации к изменениям. Получить экспертную оценку вашей идеи, прокачать навыки, необходимые для развития бизнеса вам помогут на площадках «Платформы университетского технологического предпринимательства», но никогда не забывайте, что успех зависит, прежде всего от вас самих. Будьте настойчивы, будьте готовы к постоянному развитию и быстрым изменениям и успех придет.