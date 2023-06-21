Эксперты АНО «Диалог Регионы» провели семинар для представителей СМИ Ингушетии

Взаимодействие людей с электронными СМИ все больше смещается в сторону разнообразных социальных сетей и мессенджеров. В настоящее время они стали самостоятельной платформой передачи информации. Как застолбить себе место в бескомпромиссной борьбе за симпатии читателей?

В принципе, на этот вопрос и постарались ответить гости республики в ходе обучающего семинара с сотрудниками и главными редакторами СМИ Ингушетии, прошедшего в одной из аудиторий главного корпуса Ингушского госуниверситета в Магасе.

Специалист по информационной работе АНО Евгения Авраменко дала мастер-класс по привлечению читательской аудитории в Телеграм-каналы путем максимального использования возможностей этого мессенджера, о которых, к слову, многие слушатели не подозревали, поведала о возросшем интересе людей к новостным пабликам.

«Социальные сети и новые медиа на их площадках стали новыми основными точками входа людей в информационную сферу. В ряде случаев эти площадки начинают играть даже большую роль, чем традиционные электронные СМИ», — подчеркнула Авраменко.

Отмечалось также, что рост аудитории социальных сетей и онлайн-платформ позволяет наладить живую связь для общения между государством и обществом.

Тренды новостных каналов в социальных сетях, адаптация для их аудитории материалов о предстоящих осенью выборах — эти и многие другие темы стали предметом состоявшегося диалога.