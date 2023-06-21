Семинар

Эксперты АНО «Диалог Регионы» провели семинар для представителей СМИ Ингушетии

0
Евгения Авраменко

Эксперты автономной некоммерческой организации «Диалог Регионы» провели обучающий семинар для сотрудников СМИ Ингушетии.

Взаимодействие людей с электронными СМИ все больше смещается в сторону разнообразных социальных сетей и мессенджеров. В настоящее время они стали самостоятельной платформой передачи информации. Как застолбить себе место в бескомпромиссной борьбе за симпатии читателей?

В принципе, на этот вопрос и постарались ответить гости республики в ходе обучающего семинара с сотрудниками и главными редакторами СМИ Ингушетии, прошедшего в одной из аудиторий главного корпуса Ингушского госуниверситета в Магасе.

Специалист по информационной работе АНО Евгения Авраменко дала мастер-класс по привлечению читательской аудитории в Телеграм-каналы путем максимального использования возможностей этого мессенджера, о которых, к слову, многие слушатели не подозревали, поведала о возросшем интересе людей к новостным пабликам.

«Социальные сети и новые медиа на их площадках стали новыми основными точками входа людей в информационную сферу. В ряде случаев эти площадки начинают играть даже большую роль, чем традиционные электронные СМИ», — подчеркнула Авраменко.

Отмечалось также, что рост аудитории социальных сетей и онлайн-платформ позволяет наладить живую связь для общения между государством и обществом.

Тренды новостных каналов в социальных сетях, адаптация для их аудитории материалов о предстоящих осенью выборах — эти и многие другие темы стали предметом состоявшегося диалога.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Назрани в 2024 году планируется капитально отремонтировать дороги на 9 улицах
В Иркутской области орден Мужества вручили ингушскому полицейскому Руслану Дзаурову
Глава Ингушетии встретился в Москве с министром спорта России
За продажу суррогатного алкоголя жительница Ингушетии отработает 200 часов
Ингушетия на 100% выполнила план по весеннему призыву
Ингушские спортсмены завоевали 9 медалей на чемпионате СКФО в Грозном
Русский театр Ингушетии приглашает на водевиль «Мизантроп»
Спортсмены ингушского боксерского клуба «Оздо» успешно выступили на чемпионате Москвы
Юные жители Ингушетии присоединились к акции «Навстречу звездам и мечтам»
Работающим жителям Ингушетии не хватает отпуска
Более 4 тыс. медиков Ингушетии получают специальные выплаты

Главное

Яндекс.Метрика

 