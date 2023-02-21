Эксперты рассказали, сколько лет придется копить на новый дом в Ингушетии

Отмечается, что за основу взяты данные Росстата по средним зарплата в регионах и ценам на частные дома.

В соседней Чечне данный показатель составляет 24,3 года, учитывая среднюю зарплату в регионе 35,2 тысячи рублей, а среднюю цену на частный дом — 10,2 млн рублей.

В Дагестане на новый дом придется копить чуть меньше — 22,8 года, в Карачаево-Черкесии (17,1 года), в Кабардино-Балкарии (16,4 года).