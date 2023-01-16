Электронный орфографический словарь родного языка разработан в Ингушетии
В республике при финансовой поддержке республиканских властей запустили электронную версию словаря ингушского языка из 42 тыс. словоформ, об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе руководителя региона.
«Электронный формат словаря делает его не только широко доступным, но и позволяет вносить в него дополнения и возможные исправления. В него включены в общей сложности 42 тыс. словоформ, и словарная база продолжает периодически дополняться», — сказано в пресс-релизе.
Как отмечается в сообщении, в электронном орфографическом словаре русского языка более 180 тысяч словоформ. В сентябре прошлого года в него добавили еще 151 слово.
Инициатором проекта выступило руководство редакции газеты «Сердало».
Идея была поддержана Главой Ингушетии, благодаря которому из Национального фонда развития республики выделили необходимую сумму для этих целей.