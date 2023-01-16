Родной язык

Электронный орфографический словарь родного языка разработан в Ингушетии

0

В республике при финансовой поддержке республиканских властей запустили электронную версию словаря ингушского языка из 42 тыс. словоформ, об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе руководителя региона.

«Электронный формат словаря делает его не только широко доступным, но и позволяет вносить в него дополнения и возможные исправления. В него включены в общей сложности 42 тыс. словоформ, и словарная база продолжает периодически дополняться», — сказано в пресс-релизе.
Как отмечается в сообщении, в электронном орфографическом словаре русского языка более 180 тысяч словоформ. В сентябре прошлого года в него добавили еще 151 слово.
Инициатором проекта выступило руководство редакции газеты «Сердало».
Идея была поддержана Главой Ингушетии, благодаря которому из Национального фонда развития республики выделили необходимую сумму для этих целей.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В УПЧ Ингушетии запустили «горячую линию» по вопросам пенсионной реформы
В Магасе прошёл семинар по повышению квалификации нотариусов и работников нотариальных контор
В Ингушетии дан старт реконструкции ещё одного дорожного объекта
В Ингушетии планируют запустить первую электроподстанцию для питания промышленных предприятий
Юнармейцы Ингушетии приняли участие в конкурсе памяти Василия Ланового «Пробуждая сердца»
Глава бандгруппы из Ингушетии получил еще один пожизненный срок
Комитет по туризму Ингушетии подвел итоги конкурса «Рисунок на стене»
Хореографический ансамбль «Зори Ингушетии» занял второе место в международном конкурсе «Таланты Евразии»
Приложение «Сбербанк онлайн» будет обновлено
В Назрани Ингушетии устранен затор канализации во дворе 18-этажного дома
Ингушские спортсмены стали призёрами открытого чемпионата по стрельбе из лука в КБР

Главное

Яндекс.Метрика

 