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Элине Темирхановой из Ингушетии передали планшет и подарки от полпреда в СКФО

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Виталий Смирнов

Главный федеральный инспектор в Ингушетии Виталий Смирнов передал 11-летней жительнице Магаса Элине Темирхановой планшет и сладкие подарки членам семьи от полномочного представителя Президента России в СКФО Юрия Чайки.

«Очень приятная миссия — доставить детям радость в канун Нового года. С удовольствием выполнил поручение Юрия Яковлевича Чайки. Поздравил детей с праздником, пожелал здоровья, благополучия, семейного счастья. Этого же я желаю всем нам, как и процветания республике и государству», — сказал в интервью газете «Ингушетия» Виталий Смирнов.

Ранее наше издание сообщало, что подарки от Юрия Чайка, в рамках акции «Елка желаний», получат дети из Ингушетии, Дагестана, Чечни, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Ставропольского края. Их вручат в регионах главные федеральные инспекторы аппарата полпреда Президента России в СКФО.

«Новый год — семейный праздник. Это время, когда исполняются самые заветные желания. В канун нового 2023 года я решил осуществить мечты детей из всех субъектов округа, которые получат, надеюсь, самые долгожданные подарки», — отметил полпред.

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