Эндокринологи Ингушетии провели день открытых дверей в честь Всемирного дня борьбы с диабетом

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минздраве республики, в течение суток врачами медучреждения были проведены различные мероприятия, направленные на просвещение и поддержку пациентов с диабетом.

«В рамках мероприятия, посвященного Всемирному дню борьбы с диабетом, были организованы бесплатные скрининговые обследования для всех желающих. Врачи провели комплексный осмотр каждого пациента, включающий измерение уровня сахара в крови, анализы и обследования. Они также провели детальные консультации, рассказывая пациентам о причинах и последствиях диабета, а также о способах его контроля и лечения», — рассказали организаторы акции.

Напомним, Всемирный день борьбы с диабетом был учрежден Международной диабетической федерацией (МДФ) совместно с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 1991 году в ответ на обеспокоенность возрастающей частотой случаев заболевания сахарным диабетом в мире.