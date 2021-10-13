Энергетик погиб в результате падения с опоры ЛЭП при ремонте сетей в Ингушетии

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Следователи разбираются в обстоятельствах гибели 29-летнего мужчины во время ремонта распределительных сетей в Сунженском районе, сообщил газете «Ингушетия» источник, знакомый с ситуацией.

«По предварительной информации, бригада энергетиков производила ремонт выносного разъединителя. Электромонтер поднялся на высоту без использования страховочной и удерживающей системы», — сказал источник.

Он пояснил, что мужчина совершил переход из корзины вышки на опору линии электропередачи, в результате произошло падение.

Прибывшие на место ЧП медики констатировали смерть пострадавшего.

Эту информацию подтвердили в республиканском МВД.

«Да, это правда», — отметил собеседник издания.

Причину гибели энергетика выясняет следственное управление СКР в рамках проверки.

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