Энергетик погиб в результате падения с опоры ЛЭП при ремонте сетей в Ингушетии
Следователи разбираются в обстоятельствах гибели 29-летнего мужчины во время ремонта распределительных сетей в Сунженском районе, сообщил газете «Ингушетия» источник, знакомый с ситуацией.
«По предварительной информации, бригада энергетиков производила ремонт выносного разъединителя. Электромонтер поднялся на высоту без использования страховочной и удерживающей системы», — сказал источник.
Он пояснил, что мужчина совершил переход из корзины вышки на опору линии электропередачи, в результате произошло падение.
Прибывшие на место ЧП медики констатировали смерть пострадавшего.
Эту информацию подтвердили в республиканском МВД.
«Да, это правда», — отметил собеседник издания.
Причину гибели энергетика выясняет следственное управление СКР в рамках проверки.