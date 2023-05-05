Энергетики активно работают над сокращением долгов населения столицы Ингушетии

Напомним, суммарный долг населения города Магаса на 1 апреля текущего года превышает 234 млн рублей, сообщает пресс-служба компании.

Рабочая группа посетила три «проблемных» многоквартирных дома по улице Мальсагова, жители которых недоплатили гарантирующему поставщику более 4,4 млн рублей. Энергетики и журналисты обошли адреса 110 должников. Итогом акции стал общий сбор платежей за день порядка 150 тысяч рублей. Несколько горожан выразили готовность заключить соглашения о реструктуризации долга.

«Главные задачи объединенной рабочей группы энергетиков и журналистов — сбор платежей и информационно-разъяснительная работа. Специалисты поясняют жителям, каким образом низкая платежная дисциплина приводит к снижению надежности электроснабжения региона, повышает риск выхода из строя бытовых приборов, ставит под угрозу их жизнь и здоровье, рассказывают о способах оплаты счетов, в том числе посредством удобного мобильного приложения «Свет Онлайн», — отмечает исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев. — Мы верим в силу доброго слова и, безусловно, всегда будем делать акцент на диалоге со своими потребителями. Но для тех, кто регулярно пренебрегает исполнением договорных обязательств перед гарантирующим поставщиком, ставя под угрозу социально-экономическое развитие республики, существует комплекс предусмотренных законом мер».

Оплату счетов за электроэнергию можно произвести в центрах обслуживания клиентов компании, дистанционно посредством мобильного приложения «Свет Онлайн», сервиса «Личный кабинет» на сайте компании, в любых других действующих пунктах приема платежей.

В том случае, если в силу различных обстоятельств абонент не в состоянии полностью погасить задолженность, необходимо обратиться в территориальное энергосбытовое отделение для заключения договора о реструктуризации долга.