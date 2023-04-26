Энергетики добились снижения дебиторской задолженности промышленных предприятий Ингушетии на 8,5 млн руб.

Таким образом, промышленные предприятия региона не только полностью расплатились за использованную в январе-марте текущего года электроэнергию, но и на 8,5 млн рублей снизили дебиторскую задолженность перед «Россети Северный Кавказ», сообщает пресс-служба компании.

«Мы отмечаем устойчивую тенденцию снижения дебиторской задолженности в важной группе потребителей электроэнергии — «Промышленные предприятия». Безусловно, энергетики ценят такой ответственный подход к партнерству, — отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев. — Вместе с тем финансовые возможности гарантирующего поставщика для обеспечения надежного электроснабжения и устойчивого развития экономики региона зависят от дисциплины платежей всех групп абонентов. Поэтому перед нами по-прежнему стоит конкретная задача — в ходе индивидуальной работы с каждой категорией обеспечить 100 % оплату использованного и неоплаченного ресурса».

Напомним, общая сумма долга за электроэнергию в республике на 1 апреля текущего года превышает 6,6 млрд рублей. Как следствие, в регионе с высоким процентом ветхости и изношенности сетей недостаточно средств для строительства, модернизации и ремонта электросетевой инфраструктуры.