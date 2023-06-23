Платежи

Энергетики и судебные приставы Ингушетии работают над повышением платежной дисциплины

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Исполняющий обязанности директора филиала «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев провел встречу с главным судебным приставом республики Зелимханом Костоевым.

Стороны обсудили вопросы, связанные с работой над совместными проектами по повышению платежной дисциплины в регионе, сообщает пресс-служба компании.

В течение года энергетики реализуют целый комплекс системных мер для обеспечения надежного и качественного электроснабжения региона. Претензионно-исковая работа и последующие исполнительные мероприятия, проводимые специалистами филиала совместно с Управлением Федеральной службы судебных приставов по Республике Ингушетия — относятся к их числу.

Так, за пять месяцев 2023 года энергетиками подано 715 исков на 420,2 млн рублей, в 452 случаях принято положительное для компании решение на сумму 207,3 млн рублей. Взысканные средства направляются на финансирование программ по укреплению энергетической безопасности региона.

«Спасибо за понимание безусловной важности повышения платежной дисциплины для укрепления энергетической безопасности региона. Ваше содействие и выстроенная система межведомственного сотрудничества значительно приблизит нас к достижению поставленной цели — ликвидации долгов за потреблённый энергоресурс и обеспечения стопроцентной оплаты текущих платежей», — отметил Рамазан Таршхоев.

По итогам встречи было принято решение активизировать практику проведения совместных рейдов по взысканию задолженности со злостных неплательщиков, в том числе с применением мер принудительного воздействия.

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