Энергетики Ингушетии добились от неплательщиков погашения более 279 млн руб. долга

За 11 месяцев текущего года энергетики направили порядка 20 тыс. заявок на введение ограничений, в том числе более 12,7 тыс. по категории «население» и порядка 7,2 тыс. — в отношении юридических лиц. Их суммарный долг перед предприятием составил около 938 млн рублей, сообщает пресс-служба компании.

Благодаря адресной работе с должниками в бюджет компании удалось вернуть 279 млн рублей: 8 тыс. абонентов оплатили счета, не дожидаясь применения крайних мер. По оставшимся заявкам работа продолжается.

«Снижение дебиторской задолженности в республике — одно из основных условий обеспечения энергетической безопасности региона, а значит его социально-экономического развития. И с учетом крайне низкой дисциплинированности отдельных потребителей-злостных неплательщиков мы используем — и намерены поступать так и впредь — все предусмотренные законом механизмы вплоть до полного погашения долгов», — отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев.

Отключение электроэнергии производится в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии».

Оказаться без света могут абоненты, не рассчитавшиеся за два месяца или более. При этом данная мера не снимает обязанности по погашению задолженности, к которой прибавляется пеня. Дополнительная статья расходов — услуга сетевой организации по возобновлению подачи энергоресурса.

Информация о предстоящих отключениях за долги публикуется на сайте филиала: http://ingush-energo.ru/ в разделе «Клиентам», подразделах «Уведомления об отключении режима потребления коммунальных услуг», «Уведомления об отключении режима потребления прочих потребителей», и считается надлежащим уведомлением потребителя-должника.

Напомним, оплату счетов за электроэнергию можно произвести в центрах обслуживания клиентов компании, дистанционно посредством мобильного приложения «Свет Онлайн», сервиса «Личный кабинет» на сайте энергокомпании, в любых других действующих пунктах приема платежей.

В том случае, если в силу различных обстоятельств абонент не в состоянии полностью погасить задолженность, необходимо явиться в территориальное энергосбытовое отделение для заключения договора о реструктуризации долга.